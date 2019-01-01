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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1078Малая Рыбушкина (Каншаев-Заулок, Каншаевка), д. удел.при рч. Чембилейке и двух безымянных оврагах.6018101588579Мечеть магометанская 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
750. М. Рыбушкина, деревня бывшая государственная, при речке Чембилейке, дворов 156, жителей 1365, мечеть, школа, 10 ветряных мельниц
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
447Малая Рыбушкина, дер., при рч. Чембилейке; н. т.261613481150780
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Рыбушкино-Мал. дер.365Б.-Рыбушк. 2169Болтинка—1525200
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
19602Малое Рыбушкиносело55°26'45°46'N-38-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Краснооктябрьский муниципальный район, Сельское поселение Большерыбушкинский сельсовет
22636408106с Малое Рыбушкиносело