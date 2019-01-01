- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с. Толстенково Толстенковской вол. Новосильского у. на постановление Новосильской уездной землеустроительной комиссии Показать все
Дело о разделе однопланных селений: с. Игумново и д. Толстенково Толстенковской вол. Новосильского у. 1909–1913 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Опись 4. Дел Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Толстенково Толстенковской вол. Новосильского у., с одновременным отграничением от смежных владений (планы участков Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Толстенково Толстенковской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1913 г. // Гос. архив Тульской об Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3018Троицкая (Толстенкова), д. каз.при р. Колпне.171863344350
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
881. Толстенково (Троицкая), деревня бывшая государственная, при речке Колпне, дворов 110, жителей 871, волостное правление (уездный город в 17 верстах), школа, лавка
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Толстенково
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
291882Троицкоесело53°06'с.ш.36°56'в.д.N-37-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54643404136с Троицкоесело