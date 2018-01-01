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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
461Плешивец (Плешивец), сел. вл. и казач.при р. Псле.2011479893945Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
108. Плешивец, село бывшее государственное, при реке Псле, дворов 335, жителей 1981, церковь православная, школа, 2 питейных дома, лавка, 2 ярмарки, 32 ветр. млнц.
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
4.0Плешивец селоПлешивецкое козаков719109109—253297308605
4.0Плешивец селоПлешивецкое каз. кр.719265250—5087577731530
4.0Плешивец селоБроварковское крестьян собственников 3-ье71944—20121123
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17882Плішивецьселоцентр сільської радир-н Гадяцькийсільрада Плішивецька