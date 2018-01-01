село Плешивец, село Плешивец, Полтавська область (на 2018) — Familio

Плешивец

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Гадячский уезд
461Плешивец (Плешивец), сел. вл. и казач.при р. Псле.2011479893945Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Книшовская волость
108. Плешивец, село бывшее государственное, при реке Псле, дворов 335, жителей 1981, церковь православная, школа, 2 питейных дома, лавка, 2 ярмарки, 32 ветр. млнц.

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Гадячский уезд, Кнышовская волость
4.0Плешивец селоПлешивецкое козаков719109109253297308605
4.0Плешивец селоПлешивецкое каз. кр.7192652505087577731530
4.0Плешивец селоБроварковское крестьян собственников 3-ье7194420121123

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17882Плішивецьселоцентр сільської радир-н Гадяцькийсільрада Плішивецька
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