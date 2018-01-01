город Гнивань, Вінницька область (на 2018) — Familio

Гнивань

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Винницкий уезд, Тывровская волость
Витава28518342114
Винницкий уезд, Юзвинская волость
Гнивань (Парцели)522551815

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2335Гніваньмістомісто районного підпорядкування, центр міської радир-н Тиврівськийміськрада Гніванська

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