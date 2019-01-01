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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2832Муровлянка, с. каз.при р. Муравлянке.4515109565596Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1104. Муравлянка, село бывшее государственное, дворов 335, жителей 1439, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, школа, лавка. В 4 верстах Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Муравлянка198113604161069381036867496[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Муравлянка село6999при речке Муравлянке2471087960204715050—волостн. правл.Церк. дер., земск. шк. 3 поташн. зав., 2 масл. кузница, каз. вин. лавка, 3 кирп. зав., кв. урядн.
Муравлянка выс. при ветр. мел. кр. Ф. Ожерельева700022—215050—Муравлянка
Муравлянка выс. при ветр. мел. кр. Соловова700122—215050—Муравлянка
Муравлянка выс. при ветр. мел. кр. Безполденова700221—115050—Муравлянка
Сергиевской женской общины хуторъ7043при речке Муравлянке113414950½Муравлянка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
807Муравлянкасело53°39'с.ш.41°12'в.д.N-37-095
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61640448101с Муравлянкасело