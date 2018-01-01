посёлок городского типа Пулины, Житомирська область (на 2018) — Familio

Пулины

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Варианты названий
Червоноармейск
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Житомирский уезд, Пулинская волость
101. Пулины, местечко бывшее владельческое, дворов 71, жителей 522, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, костел, католическая часовня, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Житомирский уезд, Пулинская волость
местечко Пулины1221700011311291348013557270372493

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-46245Пулиниселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Пулинськийселищна рада Пулинська

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