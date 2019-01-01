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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об освидетельствовании в трудоспособности нижнего чина из крестьян села Степанищева Махровской волости Петра Павловича Баучкина. 1915–1916 гг. // Гос. архив Воронежс Показать все
По ходатайству младшего унтер-офицера из крестьян с. Степанищева Махровской волости Петра Тимофеевича Тихонова о назначении ему пособия от казны. 1915 г. // Гос. архив Во Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
626Первое Степанищево (Степанищево, что на Баклуше), д. каз.при рч. Баклуше или Богане.423033120132
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Степанищево«Борисогл.» п.-т. кон.4242
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65222Степанищевосело51°39'42°30'M-38-014
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68618450116с Степанищевосело