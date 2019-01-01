село Степанищево, село Степанищево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Степанищево

Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тамбовской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об освидетельствовании в трудоспособности нижнего чина из крестьян села Степанищева Махровской волости Петра Павловича Баучкина. 1915–1916 гг. // Гос. архив Воронежс Показать все
По ходатайству младшего унтер-офицера из крестьян с. Степанищева Махровской волости Петра Тимофеевича Тихонова о назначении ему пособия от казны. 1915 г. // Гос. архив Во Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
626Первое Степанищево (Степанищево, что на Баклуше), д. каз.при рч. Баклуше или Богане.423033120132

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Махровская волость
село Степанищево«Борисогл.» п.-т. кон.4242

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Мучкапский район
65222Степанищевосело51°39'42°30'M-38-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Мучкапский муниципальный район, Сельское поселение Шапкинский сельсовет
68618450116с Степанищевосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close