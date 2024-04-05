посёлок Щербачевка, посёлок Щербачевка, Панинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Щербачевка

Панинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
82Щербачевка (Щербачева), д. вл.при рч. Матренке.785543152146

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Воронежский уезд
а) Д. Щербачевка19Соф. Ив. Алексеева1361331

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Ивановская волость
Щербачевка (Шварцевка).46деревняЩербач.67434

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Панинский район
7588Щербачевкапосёлок51°45'с.ш.40°18'в.д.M-37-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Панинский муниципальный район, Чернавское сельское поселение
20635452106п Щербачевкапоселок
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