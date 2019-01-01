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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2965Чучьково, с. вл.при безымянном пруде.703022210661154Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
С. Чучково с деревнями23Ник. Серг. Меньшиков124120261
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1146. Чучково, село бывшее владельческое, дворов 405, жителей 2809, волостное правление (уездный город в 65 верстах), церковь православная, школа, лавка, постоялый двор, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Чучково2072728881013323931736412[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
При с. Чуйкове крест. Копейкина мастерская молотильно-строител.79581971612070—Чучково
При с. Чуйкове, братьев Чулковых и Чернышевых крест. дровян. контора7959122412070—Чучково
Чучково село796643915671425299212070—волостн. правл.Цер. кам., зем. шк., 9 кузниц, просор., 22 маслоб., 2 кирп. зав., ярм. 1 сент., базар ежен., каз. вин. лав., квар. уряд., жители некот. дел. молотил. машины
Родионова крест. ветр. мельница7969111212070½Чучково
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
227Чучковораб.посёлок54°16'с.ш.41°27'в.д.N-37-071
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61653151051рп Чучковорабочий поселок