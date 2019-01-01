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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1908Голдино, с. вл.при р. Алешине.121274329328Церковь православная 1. Фабрика 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Михайловский уезд
Село Голдино и д. Киндьякова23Пав. Секерин2625 фабричных 7172
С. Голдино и 3 деревни75Алек. Павл. Черкесов3441680
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
696. Галдино, село бывшее владельческое, дворов 118, жителей 818, церковь православная, винокуренный завод
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Голдино село2994156500535103572126МалинкиЦерк., дер. шк., винокур зав., ветр. мук мельн., лавка, квартира земского начальн.
Голдинское им. г. Черкесова вл. ус.3028при Ряз.-Ур. ж. д.ор.—34185272126Малинки Винокур. зав., кузница
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
163Голдиносело54°07'с.ш.39°06'в.д.N-37-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61617412101с Голдиносело