деревня Бузьки, деревня Бузьки, Мойсенская волость, Золотоношский уезд (на 1900) — Familio

Бузьки

Мойсенская волость, Золотоношский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Золотоношский уезд
815Бузьки, д. каз.при рч. Ирклей.3811120380405

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Мойсенская волость
248. Бузька, деревня бывшая государственная, при урочище Тарановке, дворов 190, жителей 1164, питейный дом, лавка, 8 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Золотоношский уезд, Мойсенская волость
2.0Бузьки селоБузьковское козаков1362702703987177401457
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