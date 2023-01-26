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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1694Григорьевка (Кольцовка), д. вл.при рч. Стерихе.767663271256
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
869. Григорьевка (Колокольцовка, Кольцовка, Угловка), село бывшее владельческое, при речке Стрихе, дворов 179, жителей 880, волостное правление (уездный город в 70 верста Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Григорьевка. Б. помещ. Рус. Прав. и раскольн.4198—116744174779803
Д. Угловка. Б. помещ. Рус. Прав.4199—11674471423497
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44347Григорьевкасело52°36'с.ш.48°35'в.д.N-39-122
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63614415111с Григорьевкасело