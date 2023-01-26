село Григорьевка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Григорьевка

Духовницкий муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1694Григорьевка (Кольцовка), д. вл.при рч. Стерихе.767663271256

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Григорьевская волость
869. Григорьевка (Колокольцовка, Кольцовка, Угловка), село бывшее владельческое, при речке Стрихе, дворов 179, жителей 880, волостное правление (уездный город в 70 верста Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Григорьевская волость
С. Григорьевка. Б. помещ. Рус. Прав. и раскольн.4198116744174779803
Д. Угловка. Б. помещ. Рус. Прав.419911674471423497

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Духовницкий район
44347Григорьевкасело52°36'с.ш.48°35'в.д.N-39-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Духовницкий муниципальный район, Брыковское сельское поселение
63614415111с Григорьевкасело

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