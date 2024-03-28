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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3192Енино, с. каз.при рч. Дроскове.41станов. кварт.39183198Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
903. Енино (Клушиново), село бывшее государственное, дворов 69, жителей 501, церковь православная, ярмарка
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Енино 2-е (сельцо)3Дросковское почтовое отделение
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
291686Енино 2-едеревня52°28'с.ш.37°06'в.д.N-37-123