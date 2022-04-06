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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Устюцкой церкви. Список архивных дел по прих Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Боровичский уезд
Д. Иваньково Устюжского уезда48Мар. Влад. Трувеллер6620
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1083. Иванькова, деревня бывшая владельческая, при реке Меглине, дворов 31, жителей 140, почтовая станция
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
20Иванькова (дер.)2-го стана, 4-го зем. уч.Устюцкого3750988418281112земледелиеотхожий промыселБоровичский пчт. тракт. река Меглина и ручей Чернянка. Хлебо-запасный магазин, зем. кон. пчт. ст., казенная винная лавка, кузн., 3 мельница, смежна с деревнями Устье, Лаврово и Устюцкое.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
54102Иваньководеревня58°29'00"35°19'00"O-36-059
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49632455141д Иваньководеревня