посёлок городского типа Станица Луганская, посёлок городского типа Станица Луганская — Familio

Станица Луганская

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Донского войска область, Донецкий округ, Луганская станица
станица Луганская
Донецкий округ, 2-й участок заседательский
станица Луганская

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Луганская станица
2372Луганская станица, при реке Донец606576019141772Ст. и хут. пр., пчт.-тел. отд., обществ. касса, ссудо-сбер. о-во, церковь, приходское училище, женск. 3 раз. уч., церковно-приходская школа, череп. зав., 2 паров., водян. Показать все 18765

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13510Станиця Луганськаселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Станично-Луганськийселищна рада Станично-Луганська
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