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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
станица Луганская
станица Луганская
Список населённых мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2372Луганская станица, при реке Донец606576019141772Ст. и хут. пр., пчт.-тел. отд., обществ. касса, ссудо-сбер. о-во, церковь, приходское училище, женск. 3 раз. уч., церковно-приходская школа, череп. зав., 2 паров., водян. Показать все 18765—
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-13510Станиця Луганськаселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Станично-Луганськийселищна рада Станично-Луганська