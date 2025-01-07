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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о перечислении крестьянина дер. Заболотья Кокошиловской волости Василия Ивановича Коновалова в дер. Туреево той же волости. 1903 г. // Гос. архив Вологодской области Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Леонтиевской Глушицкой церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3641Заболотье, д. каз.при колодце.2030227958
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
748. Заболотье, деревня бывшая государственная, дворов 32, жителей 172, часовня, земская почтовая станция
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1313ЗаболотьеПокровскоеЛеонтьевскийбывшие государственные21363174159
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Заболотье231087деревняРусские93167197364
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Заболотье (шк. I ст.) 4186деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.Зимнее: 53 км. Летнее: —.8993
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33508Заболотьедеревня59°38'с.ш.40°08'в.д.O-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638404143д Заболотьедеревня