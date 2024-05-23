деревня Старые Краи, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Старые Краи

Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Яранский уезд
16637Краи Черемисские, с. каз.при колодцах.75634194143Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Яранский уезд, Кундышская волость
1531. Чермисские Край, село бывшее государственное, дворов 52, жителей 286, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Тонкинский район
17921Старые Краидеревня57°24'46°45'O-38-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Тонкинский муниципальный район, Сельское поселение Вязовский сельсовет
22652412161д Старые Краидеревня

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