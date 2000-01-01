Купели
Плисская волость, Дисненский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- застенок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Купели, ф. (гр. Бржостовского), жит. 11 (6 м. 5 ж.), дес. 402, у. гор. 39 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 27 в., ст. ж. д. Свила 12 в.
Купели, з. (Войнича), жит. 27 (15 м. 12 ж.), дес. 62, у. гор. 40 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Свила 11 в.