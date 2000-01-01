хутор Стояновский, Ново-Алексеевская станица, Сальский округ (на 1915) — Familio

Стояновский

Ново-Алексеевская станица, Сальский округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Сальский округ, Ново-Алексеевская станица
4246Стояновский хутор, Ново-Алексеевск. ст., при реке Мал.-Куберло74В общ. вл. стан.227196Хуторское правление, приходское училище21575?

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