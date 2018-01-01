деревня Рыбино, деревня Рыбино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Рыбино

Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Москвы и Московской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по поводу отобранной у мещанина гор. Подольска Московской губ. Василия Михайлова Щекина нелегальной прокламации, которую, по его объяснению, он получил от крестьянин Показать все
По поводу отобранной у мещанина гор. Подольска Московской губернии, Василий Михайлова Щекина преступной прокламации, которую, по его объяснению он получил от крестьянина Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4555Рыбина, д. вл.при р. Десне.533164364

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Дубровицкая волость
1154. Рыбино, деревня бывшая владельческая, при речке Десне, дворов 17, жителей 90, ткацкая фабрика

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Дубровицкая волость
Дер. Рыбино57610

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Новомосковский административный округ
42132Рыбинодеревня55°28'с.ш.37°30'в.д.N-37-016
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