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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по поводу отобранной у мещанина гор. Подольска Московской губ. Василия Михайлова Щекина нелегальной прокламации, которую, по его объяснению, он получил от крестьянин Показать все
По поводу отобранной у мещанина гор. Подольска Московской губернии, Василий Михайлова Щекина преступной прокламации, которую, по его объяснению он получил от крестьянина Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4555Рыбина, д. вл.при р. Десне.533164364
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1154. Рыбино, деревня бывшая владельческая, при речке Десне, дворов 17, жителей 90, ткацкая фабрика
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Рыбино57610
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
42132Рыбинодеревня55°28'с.ш.37°30'в.д.N-37-016