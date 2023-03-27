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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе отставного нижнего чина, крестьянина деревни Исаева Оларевской волости Вологодского уезда Харичева П. В. об отказе в назначении ему пособия. 1915 г. // Гос Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Оларевской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
76Исаево, д. вл.при колодце.202551112
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
216. Исаева, деревня бывшая владельческая, дворов 6, жителей 25, 2 кожевенных заводов
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2720ИсаевоВолковское.Никольскийбывшие помещичьи20291722
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Исаево232299деревняРусские7212445
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Исаево 4296деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 21,5 км. Летнее: —.77
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33284Исаеводеревня59°23'с.ш.40°02'в.д.O-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638448146д Исаеводеревня