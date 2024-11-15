деревня Кудринская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Кудринская

Верховажский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о рассмотрении плана устройства д. Будринской Верховской волости Вельского уезда. 1911 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опись 1. Дело 7516.
Дело о заключении под стражу крестьянина Ждановского деревни Кудринской Верховской волости Вельского уезда. 1916 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Д Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
1843Кудринское (Сурмино), д. удел.при руч. безымянном.6121208390

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вельский уезд, Верховская волость
304. Кудринская (Бурмина), деревня бывшая удельная, при реке Ваге, дворов 30, жителей 186, 2 красильных завода, 2 постоялых двора

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Верховская волость
6363Кудринская (Сурмино)Верховск. 1-еВоскресенскийбывшие удельные602143108116

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Верховажский район
273714Кудринскаядеревня60°37'с.ш.41°50'в.д.P-37-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Верховажский муниципальный район, Верховское сельское поселение
19616408121д Кудринскаядеревня

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