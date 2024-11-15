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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о рассмотрении плана устройства д. Будринской Верховской волости Вельского уезда. 1911 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опись 1. Дело 7516.
Дело о заключении под стражу крестьянина Ждановского деревни Кудринской Верховской волости Вельского уезда. 1916 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Д Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1843Кудринское (Сурмино), д. удел.при руч. безымянном.6121208390
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
304. Кудринская (Бурмина), деревня бывшая удельная, при реке Ваге, дворов 30, жителей 186, 2 красильных завода, 2 постоялых двора
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
6363Кудринская (Сурмино)Верховск. 1-еВоскресенскийбывшие удельные602143108116
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
273714Кудринскаядеревня60°37'с.ш.41°50'в.д.P-37-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19616408121д Кудринскаядеревня