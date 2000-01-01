деревня Рыковичи, деревня Рыковичи, Рогознянская волость, Кобринский уезд (на 1905) — Familio

Рыковичи

Рогознянская волость, Кобринский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Ровознянская волость
379. Рыковичи, село бывшее владельческое, дворов 15, жителей 133, церковь православная, питейный дом

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Рогознянская волость
РыковичиДеревня219211413Жабинка
РыковичиИмение6211413Жабинка
РыковичиИмение21211413Жабинка
РыковичиХутор3211414Жабинка
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