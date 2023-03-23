деревня Хомичи, Калинковичский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Хомичи

Калинковичский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Азаричская волость
79. Хомичи, село бывшее владельческое, при реке Инне, дворов 21, жителей 190, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Озаричская волость
Хомичи, деревня274482236937

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Калинковичский район, Озаричский поссовет
д Хомичи37

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Калинковичский район, Озаричский сельсовет
д. Хомичи37

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