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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
501Осиновая гора, д. вл.при р. Доне.251457307331
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
178. Сергиевское (Осиновая Гора), сельцо бывшее владельческое, при реке Доне, дворов 30, жителей 252, баз.
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Осиновая Гора, Сергиевское тож дер.341на большой Богородицкой дор.50197185382199327с. КудрявщиноКаз. вин. лавка и базар еженед. в понедельн.