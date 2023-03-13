деревня Осиновая Гора, Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Осиновая Гора

Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Липецкой области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
501Осиновая гора, д. вл.при р. Доне.251457307331

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Данковский уезд, Кудрявская волость
178. Сергиевское (Осиновая Гора), сельцо бывшее владельческое, при реке Доне, дворов 30, жителей 252, баз.

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Данковский уезд, Кудрявская волость
Осиновая Гора, Сергиевское тож дер.341на большой Богородицкой дор.50197185382199327с. КудрявщиноКаз. вин. лавка и базар еженед. в понедельн.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.