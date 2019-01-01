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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Белозерский уезд
Д. Киина5Викт. Алекс. Владимирский3216
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
322. Киина, деревня бывшая владельческая, при реке Колашме, дворов 14, жителей 84, волостное правление (уездный город в 150 верстах), часовня. В 3 верстах — тржк. 23 мая. Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Киино592466248381123913222561[...]
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
28Киино (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Киинского28487890168150+1земледелие——река Суда.Часовня, волостное правление, пчт. отд.
57Устье-Ножемский погост (пог.)2-го стана, 2-го зем. уч.Церковн. земля131121491+церковная служба——ррека Суда и Ножема.Церковь, часовня, церковно-приходская школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33265Киинодеревня60°03'с.ш.35°46'в.д.P-36-144
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19605408234д Киинодеревня