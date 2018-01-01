село Дмитровка, село Дмитровка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Дмитровка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по еврейской генеалогии
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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
2412Дмитровка, с. вл.при р. Псле.201238515321573Церковь православная 1. Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Потокская волость
491. Дмитровка, село бывшее государственное, при речке Ислище, дворов 105, жителей 807, церковь православная, еврейский молитвенный дом, 3 питейных дома, 4 лавки, 7 ветря Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кременчугский уезд, Потокская волость
4.0Дмитровка селоДмитровское козаков215124110319387340727

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17735Дмитрівкаселоцентр сільської радиГорішньоплавнівська міська рада, сільрада Дмитрівська
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