Населенное место

Харитоны, з. (Рогинского), р. Клева, жит. 13 (5 м. 8 ж.), дес. 45, у. гор. 33 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Бинякони 39 в.