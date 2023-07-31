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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2239Павловка (Базилевщина), д. вл.при балке Липянке.431689326337
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
414. Павловка (Базилевщина), деревня бывшая владельческая, при речке Липянке, дворов 163, жителей 879, питейный дом, лавка, 6 ветряных мельниц, кирпичный завод
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
13.0Павловка (Базилевщина) деревняПавловское743191180—1945385251063
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18750Павлівкаселоцентр сільської радир-н Машівськийсільрада Павлівська