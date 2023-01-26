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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись мельницы жителя с. Колодеева Васильевской волости Бобровского уезда Ивана Филипповича Петренко. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Д Показать все
Опись просорушки жителя с. Колодеева Васильевской волости Бобровского уезда Филиппа Петровича Петренко. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
740Колодеев (Колодеева), хут. (*) каз.при Пороховом логе.762593445497Православный молитвенный дом.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
256. Колодеевка, слобода бывшая государственная, дворов 160, жителей 1082, церковь православная, школа, 15 ветряных мельниц
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Колодеевка4038слободаКолодеевскаго1981350