слобода Колодеевка, слобода Колодеевка, Бобровский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Колодеевка

Бобровский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись мельницы жителя с. Колодеева Васильевской волости Бобровского уезда Ивана Филипповича Петренко. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Д Показать все
Опись просорушки жителя с. Колодеева Васильевской волости Бобровского уезда Филиппа Петровича Петренко. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
740Колодеев (Колодеева), хут. (*) каз.при Пороховом логе.762593445497Православный молитвенный дом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Васильевская волость
256. Колодеевка, слобода бывшая государственная, дворов 160, жителей 1082, церковь православная, школа, 15 ветряных мельниц

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Васильевская волость
Колодеевка4038слободаКолодеевскаго1981350
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