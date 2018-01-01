село Клюсовка, село Клюсовка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Клюсовка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1782Клюсовка, хут. казач.при урочище Клюсовке и колодцах.301457720582109Сельская Расправа.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Клюсово-Зачепиловская волость
295. Клюсовский, хутор бывший государственный, при урочище Великий Луг, дворов 193, жителей 1500, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 2 питейных дома, 14 ве Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Клюсово-Зачепиловская волость
1.0Клюсовка деревняКлюсово-Зачепиловское козаков30

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Клюсово-Зачепиловская волость
хут. Клюсовские

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18889Клюсівкаселоцентр сільської радир-н Новосанжарськийсільрада Клюсівська
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