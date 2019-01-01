село Маровка, село Маровка, Иссинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Маровка

Иссинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области

Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Маровка Соловцовской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3584.
Смета, составленная на дополнительные работы по постройке земской школы в д. Маровка Соловцовской волости на 1916 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 153. Опись 1. Показать все
Черокманов Семен Леонтьевич, отставной рядовой д. Маровка Соловцовской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 623.
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
1003Маровка (Архангельское), сц. вл.при рч. Пелетьме.502661226231

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Соловцовка, Рождествено и Д. Маровка, Алексеевка27Малолетние Потемкины103425Не означено

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Соловцовская волость
582. Маровка, сельцо бывшее владельческое, при речке Пелетьме, дворов 81, жителей 547

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Иссинский район
47550Маровкасело53°47'45°08'N-38-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Иссинский муниципальный район, Сельское поселение Соловцовский сельсовет
56626419126с Маровкасело
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