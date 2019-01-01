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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Маровка Соловцовской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3584.
Смета, составленная на дополнительные работы по постройке земской школы в д. Маровка Соловцовской волости на 1916 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 153. Опись 1. Показать все
Черокманов Семен Леонтьевич, отставной рядовой д. Маровка Соловцовской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 623.
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1003Маровка (Архангельское), сц. вл.при рч. Пелетьме.502661226231
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Соловцовка, Рождествено и Д. Маровка, Алексеевка27Малолетние Потемкины103425Не означено
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
582. Маровка, сельцо бывшее владельческое, при речке Пелетьме, дворов 81, жителей 547
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47550Маровкасело53°47'45°08'N-38-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56626419126с Маровкасело