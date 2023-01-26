село Ляпкино, Ляпкинская волость, Бельский уезд (на 1904) — Familio

Ляпкино

Ляпкинская волость, Бельский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Бельский уезд
995Ляпкино, с. вл.при рч. Гавриловке.172151812Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Бельский уезд, Ляпкинская волость
68. Ляпкино, погост, в. првл. (уездный город в 15 верстах), 2 церкви православных. В 3 верстах — Красногородищенский м. мнстр., церковь православная

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Бельский уезд, Ляпкинская волость
село Ляпкино301280047312934968190217

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Бельский уезд, Ляпкинская волость
123ЛяпкиноПоселок18144

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