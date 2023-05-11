посёлок Верхний Грязновский, Калачево-Куртлакская волость, 2-й Донской округ (на 1915) — Familio

Верхний Грязновский

Калачево-Куртлакская волость, 2-й Донской округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Калачево-Куртлакская волость
655Верхне-Грязновский поселок, Калачево-Куртлакской волости, при реке Усть-Грязной3111166086Сельское правление38013235

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