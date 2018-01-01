село Михайловка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Михайловка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Херсонский уезд
412Михайловка (Апостолова), д. вл.при рч. Каменке.16030118316316

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Херсонская губерния, Херсонский уезд
С. Михайловка, д. Софиевка и хут. Васильевка64Ник. Синельников46112175

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Михайловская волость
86. Михайловка, село бывшее владельческое, при речке Каменке, дворов 148, жителей 879, волостное правление (уездный город 180 в.), церковь православная, земская почтовая Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Михайловская волость
село Михайловка2121001951866340632976703[...]

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Херсонский уезд, Михайловская волость
экономия Махайло-Апостольская Синельникова А. Н.116839207Михайловка 7 в.
село Михайловка (Апостолова) и деревня Желто-Каменка, при реке Каменке (сельское общество)34786310801943

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3652Михайлівкаселор-н АпостолівськийАпостолівська міська об'єднана територіальна громада

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