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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
412Михайловка (Апостолова), д. вл.при рч. Каменке.16030118316316
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Херсонская губерния, Херсонский уезд
С. Михайловка, д. Софиевка и хут. Васильевка64Ник. Синельников46112175
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
86. Михайловка, село бывшее владельческое, при речке Каменке, дворов 148, жителей 879, волостное правление (уездный город 180 в.), церковь православная, земская почтовая Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Михайловка2121001951866340632976703[...]
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
экономия Махайло-Апостольская Синельникова А. Н.116839207Михайловка 7 в.
село Михайловка (Апостолова) и деревня Желто-Каменка, при реке Каменке (сельское общество)34786310801943
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-3652Михайлівкаселор-н АпостолівськийАпостолівська міська об'єднана територіальна громада