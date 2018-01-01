село Бакша, село Бакша, Одеська область (на 2018) — Familio

Бакша

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Балтский уезд, Вакшанская волость
140. Бакша, село бывшее государственное, дворов 324, жителей 1862, волостное правление (уездный город в 32 верстах), церковь православная, школа, питейный дом, лавка

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Подольская губерния, Балтский уезд, Бакшанская волость
село Бакша

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17462Бакшаселоцентр сільської радир-н Савранськийсільрада Бакшанська
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