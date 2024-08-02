деревня Сёгда, Кореличский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Сёгда

Кореличский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Райчанская волость
Согда, деревня240306224174
Согда, имение1236223165

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Кореличский район, Райцевский сельсовет
д Сёгда22

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Кореличский район, Райцевский сельсовет
д. Сёгда25

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