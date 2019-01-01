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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Ежезерской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
658Ежезерский погост (Ежезеро), пог.при Ежезере.4040217669Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
183. Ежезеро, село бывшее государственное, при озере Ежезере, дворов 11, жителей 60, церковь православная, 4., мирск. станц.
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
24425. Ежезерский погостЕжезерскоеоз. Ежезере4020До ближайшего поселения: 1. До школы: школа. До почтового отделения: 41. До пароходной пристани: 83½. Крестьянское: 21. Не крестьянское: 3. Крестьянское: 24. Не крестьянское: 3. Крестьянское: 67. Не крестьянское: 6. Крестьянское: 70. Не крестьянское: 5.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35861Ежезерский Погостдеревня60°42'с.ш.36°19'в.д.P-37-109
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622416136д Ежезерский Погостдеревня