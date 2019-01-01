село Лопатки, село Лопатки, Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Лопатки

Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
289Лопатки, с. каз. и вл.при р. Воронеже.362959308341Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Березовская волость
3. Лопатки, село бывшее владельческое и государственное, при реке Воронеже, дворов 121, жителей 676, церковь православная, лавка

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Березовская волость
Лопатки (быв. Л. Д. Дьяковой, быв. Е. К. Толмачевой, быв. Дьяконовых, быв. И. А. Бартольда, быв. М. П. Памфилова, быв. В. И. Павлова, быв. Н. П. Юрбева, быв. Шеле и дер. Показать все 932селоЛопатин.132933

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Рамонский район
8214Лопаткисело51°59'с.ш.39°21'в.д.M-37-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Рамонский муниципальный район, Берёзовское сельское поселение
20643408116с Лопаткисело
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