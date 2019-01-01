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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
289Лопатки, с. каз. и вл.при р. Воронеже.362959308341Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
3. Лопатки, село бывшее владельческое и государственное, при реке Воронеже, дворов 121, жителей 676, церковь православная, лавка
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Лопатки (быв. Л. Д. Дьяковой, быв. Е. К. Толмачевой, быв. Дьяконовых, быв. И. А. Бартольда, быв. М. П. Памфилова, быв. В. И. Павлова, быв. Н. П. Юрбева, быв. Шеле и дер. Показать все 932селоЛопатин.132933
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8214Лопаткисело51°59'с.ш.39°21'в.д.M-37-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20643408116с Лопаткисело