село Малая Даниловка, село Малая Даниловка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Малая Даниловка

Мордовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тамбовской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Усманский уезд
2923Малая Даниловка (Блинцовка), с. каз.при р. Мордовке.701591350362Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Усманский уезд, Карпельская волость
1124. М. Даниловка (Блинцовка), село бывшее государственное, при речке Мордовке, дворов 124, жителей 967, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Мордовский район
65329Малая Даниловкасело52°04'40°51'N-37-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Мордовский муниципальный район, Городское поселение Мордовский поссовет
68614151112с Малая Даниловкасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close