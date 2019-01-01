село Белозерка, село Белозерка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Белозерка

Башмаковский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Пензенской области

Находки

Где упоминается данное место
Заявление крестьян с. Белозерка Агаповской волости Чембарского уезда Бариновых о переходе их из православия в старообрядчество. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Белозерки Агаповской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4506.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Чембарский уезд
1687Белозерка, д. вл.при руч. Белозерке.3215105374343

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Агаповская волость
920. Белозерки, деревня бывшая владельческая, при речке Белозерке, дворов 110, жителей 805

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Башмаковский район
47595Белозеркасело53°10'43°08'N-38-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Башмаковский муниципальный район, Сельское поселение Шереметьевский сельсовет
56603437106с Белозеркасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close