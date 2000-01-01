Конецостров
Повенецкий уезд, Олонецкая губерния (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
42405. Конец-островРебольскоеОз. Ровкулы36827До ближайшего поселения: 4. До школы: школа. До почтового отделения: 258. До пароходной пристани: Пассажирская пароходная пристань в городе Повенце. Крестьянское: 20. Не крестьянское: —. Крестьянское: 21. Не крестьянское: —. Крестьянское: 77. Не крестьянское: —. Крестьянское: 71. Не крестьянское: —.