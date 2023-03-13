село Новый Мосыр, Волинська область (на 2018) — Familio

Новый Мосыр

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ковельский уезд, Голобская волость
745. Новый Мосорь, село бывшее владельческое, при реке Стоходе, дворов 29, жителей 266, церковь православная

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3099Новий Мосирселор-н КовельськийГолобська селищна об'єднана територіальна громада

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