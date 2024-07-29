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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Алмозерской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Алмозерской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
790Алмозерский погост (Старцева), пог.при Алмозере.313131512Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
156. Старцево (Алмозерский погост), село бывшее государственное, дворов 3, жителей 22, церковь православная
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
22319. Старцева (Алмозеро)Сперовскоеоз. Алмозере3124До ближайшего поселения: ¼. До школы: школа. До почтового отделения: 16. До пароходной пристани: 18. Крестьянское: 8. Не крестьянское: —. Крестьянское: 9. Не крестьянское: —. Крестьянское: 31. Не крестьянское: —. Крестьянское: 36. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36065Старцеводеревня60°48'с.ш.36°47'в.д.P-37-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622404186д Старцеводеревня