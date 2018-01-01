село Гута-Каменская, Волинська область (на 2018) — Familio

Гута-Каменская

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ковельский уезд, Каменно-Коширская волость
771. Каменская Гута, село бывшее владельческое, дворов 68, жителей 402, церковь православная, питейный дом, ветряная мельница

Список населённых мест Волынской губернии 1906 года

НазваниеДворовСтанНаселениеУчасток мирового посредникаУчасток мирового судьиУчасток судебного следователяВерст до уездного городаВерст до волостного правления
Ковельский уезд, Камено-Коширская волость
Гута-Каменская д.922529242515

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-2933Гута-Камінськаселор-н Камінь-Каширськийсільрада Клітицька

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