деревня Заходы, Шкловский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Заходы

Шкловский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Горецкий уезд, Ничипоровичская волость
230. Заходы, село бывшее государственное, дворов 24, жителей 199, церковь православная

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Горецкий уезд, Ничипоровичская волость
17Село ЗаходышоссеозереЗаходскому с. о. 44140144Заходского прав. 1751
40Хут. Заходышоссеозерекр. Еве Козловской, пр. 126Фащевского р.-к. 1751

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Шкловский район, Заходский сельсовет
д Заходы51

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Шкловский район, Фащевский сельсовет
д. Заходы68

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