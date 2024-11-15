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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
О продаже участков земли из состава Сямжинской удельной дачи обществу крестьян д. Филинская Сямжинской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии. 1905–1908 гг. // Показать все
Прялка, 1912. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Сиемской церкви. Список архивных дел по при Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4242Филинская, д. удел.при колодцах.5838184363
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
876. Филипская, деревня бывшая удельная, дворов 19, жителей 139, волостное правление (уездный город в 56 верстах), лавка, 3 постоялых двора
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2116ФилинскоеСпасскоеСпасскийбывшие удельные564277873
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Филенское137599деревняРусские398588173
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Филенское 4685деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 18 км. Летнее: —.Зимнее: 102 км. Летнее: —.3739
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36528Филинскаядеревня59°53'с.ш.40°57'в.д.O-37-010
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640418158д Филинскаядеревня