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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Ревизская сказка о крестьянах дер. Свининино Ростиловской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8929.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Спасской Нуромской церкви. Список архивных дел по прих Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2729Свиньино, д. каз.при руч. безымянном.2318215166
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
561. Свининина, деревня бывшая государственная, при речке Великуше, дворов 26, жителей 130, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
18СвиньиноБодровскоебывшие государственные328588
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Свиньино950182деревняРусские427193164
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Свиньино 2245деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.Зимнее: 68 км. Летнее: —.4242
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
248930Свинининодеревня58°43'с.ш.40°26'в.д.O-37-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624432431д Свинининодеревня