село Константиновка, село Константиновка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Константиновка

Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Константиновка Саловской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4251.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Легошина В. В. в с. Константиновка Саловской волости Пензенского уезда. 1917–1920 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
15Константиновка (Троицкое, Вязовка), с. вл.при рч. Вязовке.19станов. кварт.115446435Церковь правосланная 1. Почтовая станция. Завод винокуренный. Мельниц 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Саловская волость
63. Константиновка (Вязовка, Троицкое, Краснополье), село бывшее владельческое, при речке Вязовке, дворов 171, жителей 1061, церковь православная, школа, 2 лавки, конск. Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пензенский район
47833Константиновкасело53°08'44°45'N-38-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пензенский муниципальный район, Сельское поселение Саловский сельсовет
56655437126с Константиновкасело
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