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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Константиновка Саловской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4251.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Легошина В. В. в с. Константиновка Саловской волости Пензенского уезда. 1917–1920 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
15Константиновка (Троицкое, Вязовка), с. вл.при рч. Вязовке.19станов. кварт.115446435Церковь правосланная 1. Почтовая станция. Завод винокуренный. Мельниц 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
63. Константиновка (Вязовка, Троицкое, Краснополье), село бывшее владельческое, при речке Вязовке, дворов 171, жителей 1061, церковь православная, школа, 2 лавки, конск. Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47833Константиновкасело53°08'44°45'N-38-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56655437126с Константиновкасело