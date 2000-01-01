имение Вороцевичи, имение Вороцевичи, Кобринский уезд, Гродненская губерния (на 1913) — Familio

Вороцевичи

Кобринский уезд, Гродненская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
имение
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Воронцевичская волость
320. Воронцевичи, село бывшее владельческое и государственное, дворов 77, жителей 824, волостное правление (уездный город в 70 верстах), 2 церкви православные, школа, 2 в Показать все

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Вороцевичская волость
ВороцевичиИмение30757012Иваново

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Вороцевичская волость
село Вороцевичи
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